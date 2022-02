Sem calcinha, Flávia Alessandra faz a tempetura subir ao surgir com vestido todo rasgado

Atriz Flávia Alessandra apreceu usando peça toda aberta e chamou a atenção com escolha ousada

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 11h26

A atriz Flávia Alessandra (47) impressionou com mais um look ousado!

Nesta quarta-feira, 09, a artista global compartilhou fotos em uma suíte do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e roubou a cena ao protagonizá-las com um vestido todo "rasgado".

Com um vestido preto todo aberto, Flávia Alessandra deixou à mostra suas curvas torneadas com muita atitude.

"Bonjour", desejou bom dia a esposa de Otaviano Costa (48) na legenda. Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios. "Gata", disse Deborah Secco (42). "Cada dia mais perfeita", admiraram os fãs da loira.

Ainda nas últimas semanas, Flávia Alessandra causou ao aparecer com um micro vestido de grife esbanjando sua boa forma.

Veja o look ousado de Flávia Alessandra: