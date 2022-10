Sem calcinha, Andressa Ferreira abaixa a calça e exibe marquinha de biquíni: ''Perfeita''

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, chamou a atenção ao se gravar no espelho sem roupa íntima

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 10h17

A modelo Andressa Ferreira começou o dia fazendo a temperatura subir em sua rede social. Nesta segunda-feira, 17, a famosa compartilhou um vídeo no espelho de seu banheiro e chamou a atenção com a roupa usada no momento.

No registro, a esposa de Thammy Miranda apareceu vestindo um conjuntinho rosa e impressionou ao ostentar sua marquinha de biquíni ao abaixar a calça.

Aparentemente sem roupa íntima, Andressa Ferreira esbanjou beleza com sensualidade. "Bom dia! Uma palavra pra essa semana? Essa semana vai ser daquelas", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a nora de Gretchen de elogios. "Perfeita", definiram a modelo. "Já acorda perfeita", observaram outros.

Ainda nos últimos dias, Andressa Ferreira arrancou suspiros em seu feed ao compartilhar um ensaio de biquíni. Usando um modelo branco fininho, ela roubou a cena ao posar de frente e de costas na praia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Andressa Ferreira revela susto ao perder o filho em sua mansão

Nas últimas semanas, a modelo Andressa Ferreira contou que seu coração foi parar na boca ao perder o filho, Bento, de dois anos, em sua mansão. Em seus stories, ela deu detalhes do episódio assustador, mas ao mesmo tempo engraçado.

Em outro momento, a famosa se mostrou irritada ao receber críticas sobre o menino. Na ocasião, ela foi questionada sobre a aparência do herdeiro. Exibindo um print de uma pergunta enviada de um internauta opinando que o cabelo do garoto está muito feio, a modelo ficou indignada com o comentário sobre a aparência de Bento.

