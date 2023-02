Selena Gomez recebe chuva de elogios ao publicar selfies exibindo sua beleza natural

A cantora Selena Gomez surgiu sem maquiagem em novas selfies e foi muito elogiada em suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 1, Selena Gomez (30) deixou seus fãs babando ao compartilhar em seu Instagram algumas selfies em que aparecia toda natural.

A cantora surgiu sem maquiagem e sem filtro em alguns ângulos e looks diferentes. A dona do hit “Lose You To Love Me” apareceu com um moletom azul e outro preto.

“Eu”, escreveu a artista na legenda da postagem contendo três fotos em que aparecia com seu cabelo solto.

Os fãs da cantora fizeram chover elogios à estrela da série “Only Murders In The Building” nos comentários. “Maravilhosa como sempre”, escreveu um seguidor. E outra fã elogiou: “A mulher mais linda desse mundo”.

Um outro seguidor ainda comentou: “Está incrível”. E outra fã exaltou a cantora dizendo: “Você realmente é uma rainha, muito bonita”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

Uau!

A atriz Mel Maia recebeu uma chuva de elogios dos seus fãs ao compartilhar fotos em que aparecia apenas com um biquíni cavado.

Além das fotos exibindo a boa forma em Angra dos Reis, ela ainda dividiu dois cliques fazendo careta com o namorado, o MC Daniel (24).