Em Angra dos Reis, Mel Maia ostenta corpaço ao surgir com biquíni cavado: "Espetáculo"

A atriz Mel Maia arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar alguns cliques de biquíni na praia

Mel Maia (18) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 1º, ao compartilhar novos cliques em Angra dos Reis.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz surgiu ostentando seu corpaço ao usar um biquíni cavado preto, enquanto posava no lindo cenário. Além disso, ela ainda dividiu dois cliques fazendo careta com o namorado, o MC Daniel (24).

A postagem deixou os fãs impressionados com a beleza da artista, que está no ar na novela das sete da TV Globo, Vai Na Fé. "Linda demais", disse uma seguidora. "Procurem um defeito e falhem. Perfeitos", afirmou outra. "O casal mais lindo desse mundo", falou uma fã. "Simplesmente maravilhosa", escreveu mais uma. "Um espetáculo", comentou uma admiradora.

Vale dizer que Mel e o namorado estão viajando com alguns amigos, e nesta última terça-feira, 31, a atriz e o cantor foram 'flagrados' por uma amiga do casal trocando alguns beijos à beira da piscina. No Instagram, a menina publicou um vídeo onde Daniel se aproxima de Mel e dá 'um cheiro' em sua amada e se declara usando a letra da música que estava tocando na hora, Lancinho, da Turma do Pagode. "Você sempre quis alguém que pudesse te fazer feliz. E esse alguém sou eu", dizia a letra. "Esse alguém sou eu", falou o cantor.

Confira as fotos de Mel Maia de biquíni em Angra dos Reis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

