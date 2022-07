Selena Gomez mostra como é a sua rotina de beleza e cuidados com a pele

Cantora e empresária Selena Gomez usou as redes sociais para compartilhar um vídeo mostrando sua rotina de cuidados com a pele

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 13h53

Nesta quarta-feira, 20, a empresária e cantora Selena Gomez (29) usou as redes sociais para dividir seus segredos de beleza com o público.

Em seu perfil no TikTok, Selena compartilhou um vídeo mostrando sua rotina de cuidados: "Rotina matinal antes da maquiagem", escreveu Gomez, ao som de My Hair, de Ariana Grande.

No vídeo, a cantora surgiu de toalha após o banho e maproveitou para compartilhar essa rotina de beleza. No vídeo, Selena começa aplicando um hidratante facial, após isso, passa uma água termal em todo o rosto, e aproveita para arrumar as madeixas do cabelo.

Selena aproveitou o espaço para promover sua linha de maquiagem, a Rare Beauty, e também mostrou o look do dia, que contou com uma camiseta e uma jaqueta de couro.

Veja a rotina de beleza de Selena Gomez:

