Scheila Carvalho esbanja curvas esculturais ao curtir o dia à beira da piscina

A dançarina Scheila Carvalho impressionou os seguidores ao surgir aproveitando o dia em Pernambuco

Scheila Carvalho impressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 25, ao compartilhar uma sequência de cliques curtindo alguns dias de descanso em Pernambuco.

A dançaria aproveitou o dia ensolarada para ir à praia, e exibiu seu corpo escultural ao fazer algumas poses enquanto apreciava a bela paisagem. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a morena surge usando um biquíni fininho branco, uma calça de crochê, óculos escuros e um brinco.

Em outros registros, Scheila aparece se refrescando em uma piscina e tomando água de coco. "Um amor sem igual por Pernambuco. Renovada para o show de hoje e de amanhã!! Estão preparados?", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a beleza da mulher do cantor Tony Salles. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeição é o que te define. Coisa mais linda!", escreveu outra. "Uma musa", falou uma fã. "Sem palavras pra tanta beleza", comentou mais uma.

Recentemente, Scheila chamou a atenção ao mostrar o seu look do dia para curtir o treino. Disposta, ela foi para a academia logo cedo para mostrar que o 'treino está pago', e exibiu sua barriga definida e suas pernas torneadas ao apostar em um top colorido e um shorts.

Confira as fotos:

