Sasha Meneghel arrasa com look preto chiquérrimo: "O poder!"

Dona de um estilo único, Sasha Meneghel aposta em look todo preto chiquérrimo e arrasa no look para sair à noite; confira!

Rainha do estilo diferentão e moderno, a modelo Sasha Meneghel arrasou ao apostar em um look mega elegante para sair de casa. A filha da apresentadora Xuxa aproveitou o momento para renovar as fotos de suas redes sociais e arrancar suspiros de seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta noite de quinta-feira, 7, a musa apareceu com um blazer preto oversized, de acabamento fino, que serviu apropriadamente como um vestido. Para completar o modelito, Sasha apostou em uma meia-calça, saltos pretos clássicos e uma bolsa luxuosa.

Nos cliques, feitos em um elevador antigo e bem fofinho, a famosa fez carão para a câmera e deixou seus fãs babando. E eles não perderam tempo em lhe enaltecer nos comentários. "ESSE LOOK MEU DEUS", disse um. "O poder!", escreveu outro. "Isso sim é uma DEUSAAAA', elogiou mais um.

Confira a publicação:

Imagens raras do casamento de Sasha e João Lucas são reveladas em vídeo

Preparado para iniciar uma nova fase em sua carreira, o cantor gospel João Figueiredo decidiu apostar em novo nome artístico e passará a ser conhecido como João Lucas. Com o anúncio de novos projetos, o artista revelou que seu novo clipe traz imagens raras de seu casamento com Sasha Meneghel, filha de Xuxa e Luciano Szafir.

A música "Meu Bem", lançada no último dia 1, foi feita para ele presentear a amada no aniversário de 24 anos dela. “Foi uma música escrita com o coração, a princípio sem nenhuma pretensão de gravar, apenas um presente de aniversário mesmo. Meu Bem retoma minha carreira como cantor e compositor”, disse ele.

Na prévia do clipe, João mostra imagens do dia do seu casamento com Sasha, com detalhes da troca de carinhos do casal, da presença dos convidados e até imagens do pedido de casamento ao ar livre.

Vale lembrar que João e Sasha se casaram em 22 de maio de 2021 em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.