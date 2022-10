Sarah Andrade surge belíssima ao posar com vestido de festa: "Uma princesa"

Ex-BBB Sarah Andrade usou as redes sociais para mostrar seu look para um casamento e arrancou elogios na web

Redação Publicado em 01/10/2022, às 20h47

Neste sábado, 1, a ex-BBB Sarah Andrade (31) arrancou suspiros de seus seguidores na web ao compartilhar sua produção para um casamento em São Paulo. Com um vestido azul, Sarah exibiu a beleza de milhões e impressionou.

Através de seu perfil no Instagram, Sarah Andrade compartilhou uma série de fotos mostrando o seu look escolhido para prestigiar um casamento em São Paulo.

Para a ocasião especial, a influenciadora apostou em um vestido azul, seguindo um estilo 'princesa', e claro, arrancou diversos elogios na web.

Não demorou para os seguidores de Sarah Andrade marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza da mroena: "Princesa", escreveu Laís Caldas, seguida por Bil Araújo, que destacou: "Toda delicada".

Veja o look usado por Sarah Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Andrade (@sarahandrade)

Sarah Andrade e Lucas Viana terminam namoro mais uma vez

Após reatar o namoro por um mês, Sarah Andrade acabou terminando novamente com o ex-A Fazenda Lucas Viana (31) no meio de agosto deste ano.

Após algumas idas e vindas, a ex-sister do BBB 21 confirmou a informação do término com o campeão do reality show da Record mais uma vez.

“Tem muito amor envolvido, mas a personalidade dos dois são muito fortes. A gente sempre se amou muito, isso nunca foi uma questão entre eu e ele. Não houve traição, graças a Deus”, disse Sarah em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

A empresária ressaltou que nem só de amor se vive uma relação, já que eles pensam de maneira diferente. “A gente é muito diferente. Jeito de pensar. Acho que por os dois serem muito cabeça dura, cada um tem opiniões muito formadas sobre algumas coisas. E só o amor não dá certo”, falou.

