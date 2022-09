Sarah Andrade sensualiza usando maiô cavado em ensaio fotográfico em meio a natureza: ''Que mulher!''

Sarah Andrade exibiu uma série de fotos sensuais usando um maiô cavado, em meio a natureza

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 17h02

Nesta sexta-feira, 2, Sarah Andrade (31) usou suas redes sociais para exibir algumas fotos que fez durante um ensaio fotográfico em meio a natureza. Nas imagens, a ex-BBB aparece usando um maiô cavadíssimo, enquanto sensualizava para a lente das câmeras.

Para exibir esses registros, ela publicou um vídeo, mostrando as imagens em sequência, com detalhes do modelo que escolheu para os cliques, um maiô todo estampado, com um decote enorme e costas abertas. Ela ainda apostou em alguns acessórios dourados, como colares e brincos.

"É preciso salgar os pés para doçar a alma! Ai Jeri", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Sereia!", disse um. "Que mulher!", escreveu outro."Que linda morena!", falou ainda um terceiro.

Confira as fotos de Sarah Andrade sensualizando com um maiô cavado em meio a natureza:

Sarah Andrade quase mostra demais ao suar biquíni cavado

Recentemente, Sarah Andrade ostentou seu corpão nas redes sociais, ao publicar algumas fotos usando um biquíni cavadíssimo, que quase mostrava demais. "Perfeição tem nome", Maravilhosa é ela!" e "Que corpo, que mulher!", foram só alguns dos elogios que a influenciadora recebeu no post em questão.

