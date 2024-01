Sarada! Anne Lottermann impressiona ao exibir físico em treino na praia

​​A apresentadora Anne Lottermann apareceu com look mínimo para treinar na praia e surpreendeu com físico mega sarado; veja o vídeo

A apresentadora Anne Lottermann pode estar de férias do trabalho, mas não de sua rotina intensa de treinos. Nesta quarta-feira, 10, a comunicadora chamou atenção ao compartilhar um vídeo de sua rotina intensa de exercícios durante uma viagem à praia. Além de impressionar com sua disposição, ela também chamou atenção pelo físico sarado.

Em seu perfil oficial no Instagram, Anne apareceu vestindo biquíni verde fininho, short preto e um tênis colorido em um vídeo. Com uma deslumbrante vista do mar de Paraty, no Rio de Janeiro, a apresentadora mostrou que pega pesado nos treinos ao realizar uma série de agachamentos, abdominais e diversos outros exercícios.

Anne também deixou o resultado da malhação intensa à mostra. Com a barriga sarada e as pernas torneadas, a loira mostrou que todo o esforço valeu a pena. No final, ela ainda ganhou outra recompensa e deu um mergulho no mar para se refrescar: “Ainda não terminou, depois do esforço, a recompensa, olha isso”, a apresentadora celebrou.

“Um pedacinho do treino de hoje com trilha sonora do mar”, Anne legendou a publicação e ganhou muitos elogios por seu foco, beleza e disciplina: “Queria ter esse foco! Parabéns linda!”, disse um admirador. “Show de mulher”, comentou mais um. “Anne, até eu fiquei cansada só de ver”, brincou outro. “Você é outro nível”, exaltou um.

Vale lembrar que a apresentadora é mãe de Gael e Leo, fruto de seu casamento com Flávio Machado, que morreu em 2017, vítima de um câncer no peritônio. Além de compartilhar detalhes de sua vida pessoal, como vídeos de seus treinos e bastidores do trabalho, em seu perfil, a loira também já falou sobre o processo de luto pelo marido.

“Com o tempo você vai perceber, é que tudo que está vivendo, e precisa viver, tudo que está em volta daquele buraco se transforma em algo tão grande que vai percebendo com o tempo que tudo aquilo ali que está em volta do buraco faz a vida valer a pena, faz a vida fazer sentido", Anne aconselhou os seguidores que também passaram por uma perda.

Anne Lottermann namorou empresário após perder marido:

Anne Lottermann chamou atenção na noite ao aparecer com o novo namorado, Fernando Musa, no show de estreia da cantora LARA, em São Paulo, no final de novembro do ano passado. Porém, esse não é o primeiro romance que a jornalista assume desde que perdeu o marido; saiba mais sobre a vida amorosa da jornalista.