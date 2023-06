Samara Felippo exibe corpaço em cliques de biquíni durante viagem: "Maravilhosa"

A atriz Samara Felippo chamou atenção ao exibir suas curvas impecáveis em cliques de biquíni

A atriz Samara Felippo elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 24, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpão escultural de biquíni em Fortaleza, no Ceará.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista, que está no ar na reprise da novela Chocolate com Pimenta, interpretando a personagem Celina, exibe seu corpo sarado e seu bumbum impecável ao fazer várias poses enquanto curte sua viagem.

Além disso, Samara também mostrou Vários momentos ao lado das filhas, Alícia, de 13 anos e Lara, de 10. As duas meninas são fruto de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa. "Dump Fortaleza", escreveu a artista na legenda.

A publicação recebeu diversos elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "Está muito gata", afirmou uma fã. "Suas filhas estão enormes. Lindas", falou uma admiradora.

A caçula de Samara, vale lembrar, completou 10 anos no mês passado e atriz mostrou o café da manhã que a herdeira ganhou para comemorar a data especial. "Você me pediu café na cama nesse dia 25/05, eu dei o meu melhor. Assim como tenho dado há 10 anos pra que sua existência seja de acolhimento, amor, respeito, liberdade e troca. Servi de morada, de alimento, de colo, de puxão de cabelo quando precisou. Faria tudo de novo. Por você e pela Alícia, dou o meu melhor", afirmou a artista.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Críticas sobre a maternidade

A atriz Samara Felippo usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques que vem fazendo durante a viagem que fez com suas filhas para Fortaleza, no estado do Ceará. Além disso, a artista aproveitou para rebater algumas críticas que tem por conta da sua forma de maternidade.

"'Você não parece ter duas filhas'. E mãe lá tem cara agora? Somos muitas! Somos diversas! Somos plurais! #maternidadereal #maededuas. As melhores do universo", escreveu a atriz, em uma publicação que fez nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

