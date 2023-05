Samara Felippo rebate críticas sobre maternidade: ‘Melhores do universo’

Atriz Samara Felippo, mãe de Alícia e Lara, usa vídeo de viagem com filhas para rebater comentários

A atriz Samara Felippo (44) usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques que vem fazendo durante a viagem que fez com suas filhas para Fortaleza, no estado do Ceará. Além disso, a artista aproveitou para rebater algumas críticas que tem por conta da sua forma de maternidade.

“‘Você não parece ter duas filhas'. E mãe lá tem cara agora? Somos muitas! Somos diversas! Somos plurais! #maternidadereal #maededuas. As melhores do universo”, escreveu a atriz, em uma publicação que fez nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

Samara Felippo é mãe de Alícia, de 13 anos de idade, e de Lara, de 10 anos, frutos de seu relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandrinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Mirella Fotógrafa (@fotosdamandy)



Samara Felippo faz desabafo sobre o etarismo

A atriz Samara Felippo, de 44 anos, falou sobre etarismo e machismo por meio de um post nas redes sociais. "O problema é onde colocam a mulher de trintona e quarentona. Esse problema vem lá de 'panela velha é que faz comida boa'. Sabe qual a idade da panela velha? 30 anos! Homem não é colocado neste lugar. Eu aqui, no auge dos meus 44 anos muito bem vividos e muito orgulhosa deles, faço festa que eu vou de forma que tenho vontade, mais sexy, tenho isso em mim. Mas falar que a mulher de quarenta se veste de uma maneira que ela não pode? 'Você está velha para isso', 'Não tem mais idade para isso', 'Olha para sua idade', 'Se adeque a sua idade'... É um lugar muito cansativo", disse ela.

"Meus cabelos brancos, que todos viram, foi uma grande militância e revolta de não poder ter cabelos brancos enquanto homens grisalhos são chamados de sexy e charmosos. Eu adoro meus cabelos brancos. Eu sou taxada de velha. Dizem: 'Como envelheceu! Era tão jovem em Malhação!' Quantas mulheres não passam por isso. Envelheça como você quiser! Vá ser feliz", finalizou.