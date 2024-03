Saiba todos os procedimentos feitos por Jade Magalhães ao longo dos anos

Entre cirurgias e harmonizações, saiba todos os procedimentos estéticos feitos por Jade Magalhães desde que conheceu seu namorado, Luan Santana

Desde que conheceu seu namorado, o cantor Luan Santana, há 16 anos, a influenciadora digital Jade Magalhães passou por diversas transformações em sua aparência. Para isso, a famosa, que recentemente reatou seu relacionamento com o artista, passou por alguns procedimentos estéticos para chegar ao rosto que tem hoje em dia.

Segundo o Portal Leo Dias, Jade passou por uma rinoplastia após sofrer com diversos comentários negativos dos fãs de Luan no início do namoro. Hoje em dia, ela exibe traços mais finos e delicados em seu rosto.

Outro destaque vai para a mudança em seus lábios. Mesmo sendo bem naturais, Jade chegou a fazer preenchimento labial para dar volume para sua boca. Hoje em dia, a influenciadora posa com lábios carnudos, mas que não chamam muita atenção.

Confira o antes e depois:

Jade Magalhães e Luan Santana reataram o namoro recentemente

No último dia 28, o cantor Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães assumiram a sua reconciliação após quatro anos afastados. O casal se conheceu em 2008 e ficou junto por 12 anos, até terminarem seu relacionamento em 2020. Recentemente, os dois decidiram tentar dar uma nova chance ao relacionamento.

Em suas redes sociais, Luan se declarou para a sua amada."Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez…que o que a gente sente é nosso, e bastava ser “publicado” ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo. Foi f*da ver ela indo", disse ele.

E completou: "Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida, e se construiu de novo. Focou nas amizades, focou no trabalho, cresceu, se encontrou, se valorizou, se deu poder, se iluminou e aí sim, a luz agora era só dela. Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também. Porque sempre foi ela…Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. que bom que ficou tudo bem".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Jade retribuiu o gesto de carinho e publicou sua própria declaração em seu Instagram. "Eu sempre acreditei no amor. E por acreditar, estou aqui, aqui estamos. No silêncio aprendi. Muitas coisas vivi, evoluí... E de repende, ouvi a música voltar a tocar. Como não me deixar levar por ela? Te levei em cada passo decorado e cada nota da nossa canção; eles viveram em mim marcados. Nessa hora, o coração passa a comandar tudo e a felicidade é a maior certeza que a nossa vida vale a pena. Ela pulsa em nossas veias e genuinamente escancara o nosso sorriso. Me permiti te dar a mão e voltamos a dançar, como um pause e replay. Meu coração é e sempre será amor. Que Deus nos conceda sabedoria e proteção. Te amo, Luan!".