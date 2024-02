Jade Magalhães se declara para Luan Santana: ‘Me permiti te dar a mão’

Após reconciliação, Jade Magalhães faz homenagem para Luan Santana em post nas redes sociais com foto romântica e declaração de amor

A influenciadora digital Jade Magalhães esbanjou romantismo ao celebrar a volta do namoro com o cantor Luan Santana. Na manhã desta quinta-feira, 29, ela fez uma homenagem para o artista ao relembrar uma foto deles juntos na piscina durante as férias e celebrou a reconciliação.

Na legenda, ela contou sobre acreditar no amor e a decisão de voltar a namorar com o cantor. "Eu sempre acreditei no amor. E por acreditar, estou aqui, aqui estamos. No silêncio aprendi. Muitas coisas vivi, evoluí... E de repende, ouvi a música voltar a tocar. Como não me deixar levar por ela? Te levei em cada passo decorado e cada nota da nossa canção; eles viveram em mim marcados", disse ela.

E completou: "Nessa hora, o coração passa a comandar tudo e a felicidade é a maior certeza que a nossa vida vale a pena. Ela pulsa em nossas veias e genuinamente escancara o nosso sorriso. Me permiti te dar a mão e voltamos a dançar, como um pause e replay. Meu coração é e sempre será amor. Que Deus nos conceda sabedoria e proteção. Te amo, Luan!".

Vale lembrar que Luan Santana e Jade Magalhães viveram um relacionamento de 12 anos, entre idas e vindas. Inclusive, eles ficaram noivos em 2019 durante um passeio de balão em Portugal, quando o cantor entregou um anel de diamante para a amada. Em abril de 2020, os dois passaram a morar juntos, mas o romance terminou pouco tempo depois. Em outubro, eles anunciaram o fim do noivado.

Luan Santana também já falou sobre a reconciliação

Na quarta-feira, 28, o cantor Luan Santana confirmou a reconciliação com Jade Magalhães. Após rumores e evidência de que viajou com a ex-noiva nas férias, o artista confirmou que eles estão juntos.

Ele mostrou a foto ao lado da amada e falou sobre os encontros e desencontros da vida deles. E ele ainda celebrou a chance de construir sua vida amorosa ao lado dela. "Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez…que o que a gente sente é nosso, e bastava ser “publicado” ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo. Foi f*da ver ela indo", disse ele.

E completou: "Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida, e se construiu de novo. Focou nas amizades, focou no trabalho, cresceu, se encontrou, se valorizou, se deu poder, se iluminou e aí sim, a luz agora era só dela. Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também. Porque sempre foi ela…Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. que bom que ficou tudo bem".