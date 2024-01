Renata Fan impressiona ao exibir corpaço nas Maldivas: "Lindíssima"

A apresentadora Renata Fan chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar algumas fotos de sua viagem para as Maldivas

Renata Fan arrancou elogios dos seguidores das redes sociais neste domingo, 14, ao compartilhar alguns cliques que tirou durante suas férias nas Ilhas Maldivas.

A apresentadora, que volta a comandar o programa Jogo Aberto, da Band, nesta segunda-feira, 15, aproveitou os cliques para se despedir dos dias de lazer. Nas imagens, a loira surge usando um biquíni estampado, e deixa em destaque seu corpo sarado. Além disso, a bela paisagem também chamou a atenção.

"Faz tempo que não posto fotos de biquíni. Na verdade, estava sem motivos ou ocasiões ideais. Agora, surgiu o contexto apropriado: aproveito os últimos dias de férias, autoestima em dia e o principal, o cenário perfeito do mar das Ilhas Maldivas!", escreveu a jornalista na legenda da publicação.

Os fãs exaltaram a beleza de Renata nos comentários. "Lindíssima", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Que isso, tô passando mal com tanta beleza", falou uma fã.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Fan (@renatafan)

Renata Fan faz rara aparição com seu namorado

A apresentadora Renata Fan surpreendeu os fãs ao mostrar fotos raras ao lado do seu namorado, o piloto Átila Abreu. Os dois comemoraram os 15 anos de relacionamento e ela fez uma declaração de amor para celebrar a data especial na vida deles.

"São 15 anos e já não parece tanto! Do dia 25/09/08 até hoje meu universo ficou completo com a sua presença @atilaabreu51 São tantos anos, meses, dias e momentos únicos, especiais e eternos. Construímos uma vida nossa com amor, parceria, união, lealdade, cumplicidade e felicidade! Você superou minhas expectativas. Um homem inteligente, íntegro, espirituoso, animado, empolgado, curioso, profissional admirável, aventureiro, competitivo, corajoso e acima de tudo, o homem que me completa, melhora, impulsiona e faz feliz!!!! Te amo com fé, convicção e a certeza de que nosso caminho é bem percorrido, maduro e verdadeiro! Fui escolhida e escolhi! Obrigada por me respeitar, entender e apoiar! Por fazer a vida ser melhor a dois!!! [...]". Confira a declaração completa!