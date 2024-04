Recém-separado, Belo faz mudança no cabelo e surge platinado

Após ser revelado que Belo e Gracyanne Barbosa se separaram, o cantor de pagode vai ao salão de beleza para mudar o visual

O cantor Belo está com novo visual! Um depois que o fim do seu casamento com Gracyanne Barbosa veio à público, ele foi ao salão de beleza para passar por uma transformação em sua aparência.

O artista se despediu do cabelo castanho e aderiu ao visual platinado. Ele apareceu loiríssimo antes de fazer um show nesta sexta-feira, 19, com o grupo Soweto em São Paulo.

“Vocês estão preparados para esta mudança?”, perguntou ele. Logo depois, ele cantou um trecho da música Tempo de Aprender. “Nunca mais vou errar como errei com você, quero prazer de amar, é tempo de aprender”, disse ele.

Belo e Gracyanne falam sobre a separação

Após silêncio sobre a sua separação, o pagodeiro Belo decidiu finalmente se pronunciar sobre o ocorrido. Em conversa com o jornalista Leo Dias, Belo fez uma declaração breve e não expôs muitos detalhes sobre o que levou ao fim do relacionamento do ex-casal. "Muito triste de verdade com tudo isso que estão fazendo, Leo", disse o famoso. "Deus sabe de todas as coisas", escreveu ele em outra mensagem ao comunicador.

Gracyanne Barbosa também deu sua primeira declaração oficial sobre o término, desta vez ao publicar uma foto do ex-marido nas redes sociais."Estou desde ontem, tentando falar com vocês, mas ainda não consigo e acredito que quem, realmente gosta de mim e do Belo, entende, né? São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas... Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!", escreveu a musa, citando a reunião de Belo com o grupo Soweto, que acontecerá nesta noite no Allianz Parque, em São Paulo.

Por fim, ela agradeceu por aqueles que lhe apoiaram neste momento difícil. "Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O AMOR NÃO ACABOU! E SE EXISTE AMOR, PODE EXISTIR RECOMEÇO, NÉ? Às vezes, só precisamos de um tempo, pra colocar a vida, o coração e os pensamentos 'em dia'", finalizou Gracy.