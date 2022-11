Rebeca Andrade utiliza tendência atual de maquiagem durante campeonato mundial na Inglaterra

Rebeca Andrade apostou em uma tendência atual de maquiagem: pedrinha de cristal ao lado do olhos

A ginasta artística brasileira e campeã olímpica, Rebeca Andrade (23), fez história ao conquistar nesta quinta-feira, 04, o título do individual geral no Mundial de Liverpool, na Inglaterra, ao somar 56.899 pontos. Além de trazer a vitória para o Brasil, a jovem também esbanja um estilo pessoal de beleza, que segue as principais tendências atuais.

Os collants são de escolha da Confederação Brasileira de Ginástica, mas a produção de cabelo e maquiagem é por conta da própria Rebeca. Para a final do campeonato, ela apostou na pedrinha de cristal ao lado dos olhos, difundida por famosas e por séries como "Euphoria", da HBO, que estreou em 2019 e se espalhou mundo afora.

A make de Rebeca veio com um delineador prateado na pálpebra superior e com apenas uma pedrinha de cristal na lateral, compondo com os demais do collant usado na apresentação. O cabelo preso atrás deixou as pontas mais claras soltas, dando ainda mais graça ao look.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Andrade🤍🦋 (@rebecarandrade)

Rebeca Andrade faz agradecimento após conquistar ouro no Mundial de ginástica

Em seu perfil no Instagram, a atleta compartilhou algumas fotos em que aparece na competição e também da medalha que ganhou, e aproveitou para agradecer o apoio de sua equipe e também de quem estava torcendo por ela.

"Ela veio, nós conseguimos @franciscogym. Campeã mundial de individual geral! Obrigada equipe multidisciplinar, equipe técnica e obrigada a todos pela torcida!", escreveu a ginasta na legenda da publicação.

Os seguidores parabenizaram a atleta nos comentários. "Parabéns @rebecarandrade, obrigada pela inspiração", disse Rayssa Leal (14). "Maravilhosa", comentou Maísa Silva (20). "Sensacional, parabéns", escreveu uma seguidora. "Viva! Que orgulho sua linda!", falou uma fã.

A prova do individual geral, vale dizer, é tradicionalmente dominada pelas três potências da modalidade: Estados Unidos, Rússia e Romênia, mas Rebeca quebrou a hegemonia na competição.