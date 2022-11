Rebeca Andrade faz agradecimento após conquistar ouro no Mundial de ginástica: "Conseguimos"

Rebeca Andrade conquistou o ouro inédito para o Brasil no individual geral do Mundial de ginástica artística

Nesta quinta-feira, 3, Rebeca Andrade(23) conquistou a medalha de ouro no Mundial de ginástica artística em Liverpool, na Inglaterra. Ela garantiu o título inédito para o Brasil no individual geral após somar 56,899 pontos na final.

Em seu perfil no Instagram, a atleta compartilhou algumas fotos em que aparece na competição e também da medalha que ganhou, e aproveitou para agradecer o apoio de sua equipe e também de quem estava torcendo por ela.

"Ela veio, nós conseguimos @franciscogym. Campeã mundial de individual geral! Obrigada equipe multidisciplinar, equipe técnica e obrigada a todos pela torcida!", escreveu a ginasta na legenda da publicação.

Os seguidores parabenizaram a atleta nos comentários. "Parabéns @rebecarandrade, obrigada pela inspiração", disse Rayssa Leal. "Maravilhosa", comentou Maísa Silva. "Sensacional, parabéns", escreveu uma seguidora. "Viva! Que orgulho sua linda!", falou uma fã.

A prova do individual geral, vale dizer, é tradicionalmente dominada pelas três potências da modalidade: Estados Unidos, Rússia e Romênia, mas Rebeca quebrou a hegemonia na competição. No fim de semana, a atleta volta à arena de Liverpool para buscar mais três pódios, nas barras, na trave e no solo.

