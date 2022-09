Ratinho flagra Silvio Santos pintando o cabelo no salão de beleza

Ratinho faz foto com Silvio Santos em momento inusitado no salão de beleza: 'Saudade do meu chefe'

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 19h30

Nesta semana, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, teve um encontro especial no salão de beleza do cabeleireiro Jassa. Ele encontrou o patrão, o apresentador Silvio Santos, que estava lá para renovar o visual.

Inclusive, Ratinho fez uma foto com Silvio Santos no momento em que o dono do SBT estava com a tintura no cabelo para tingir os fios. Os dois posaram sorridentes e lado a lado. “Saudade do meu chefe, encontrei hoje no Jassa”, disse ele na legenda.

O cabeleireiro Jassa mostrou uma foto do resultado do visual de Silvio Santos, que costuma ir ao local para cortar os fios com frequência e também tingir os fios grisalhos. Para a saída de casa, o apresentador escolheu um look descontraído, sendo um conjunto com estampa colorida.

Vale lembrar que Silvio Santos está longe da TV há alguns meses. Neste período, o Programa Silvio Santos é comandado por Patricia Abravanel, filha dele e Iris Abravanel.

Veja as novas fotos com Silvio Santos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Roberto Massa (@oratinho)