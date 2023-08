Rafaella Justus chama atenção ao surgir com look deslumbrante: "Linda"

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, ganhou elogios dos seguidores ao surgir toda produzida

Rafaella Justus, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 23, ao postar uma foto em que aparece usando um look deslumbrante.

A menina, que tem 14 anos, postou três fotos no feed do Instagram. Nas duas primeiras imagens, ela aparece maquiada, com o cabelo preso de rabo de cavalo e usando um roupão branco. Já no último registro, Rafa está com um vestido de lantejoulas e uma sandália de salto alto.

Na legenda da publicação, a primogênita de Ticiane contou que as fotos foram tiradas na última sexta-feira, 18, quando ela foi em uma festa. "Sobre a festa de sexta. (Fotos que eu tinha esquecido de postar)", disse ela, que optou por um look toda grifado. O vestido de lantejoulas é da marca Dress to Population e custa R$ 3 mil. Já a sandália preta com spikes é da marca Valentino e custa R$ 6 mil.

Os seguidores elogiaram a produção da menina. "Linda demais", escreveu uma internauta nos comentários. "Perfeita", disse outra. "Maravilhosa. Cada dia mais linda", falou uma seguidora. "Gata demais", se derreteu Ticiane.

Mesmo sendo bastante elogiada, teve quem também considerou a produção muito adulta para a idade dela. "Só acho que tem seu tempo pra tudo. Parece uma mulher de 25 anos", declarou um internauta. "A roupa é linda, mas muito adulta para uma adolescente!", criticou outro. "Rafa é linda, mas está roupa não combina com uma menina da idade dela. Cadê a mãe que deveria opinar sobre o que ela deverá vestir?", comentou outro.

Confira o look:

Declaração para o pai

A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, surpreendeu ao fazer uma declaração sobre o pai. Aproveitando o Dia dos Pais, a adolescente escreveu uma homenagem para o empresário. "Dia dos pais, o dia que a gente celebra um ser humano tão único e especial. Pai, todos os dias acordo agradecendo por ter alguém tão incrível ao meu lado, como minha fonte de inspiração e meu porto seguro, te amo tanto que não consigo explicar", disse ela em um trecho da homenagem. Confira a declaração completa!