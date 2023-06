Rafa Kalimann exibe corpo escultural e deixa seguidores em polvorosa: “Perfeição”

A influenciadora Rafa Kalimann compareceu a uma premiação de música em São Paulo e exibiu o corpo escultural no evento

Nesta quarta-feira, 31, aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo o 30º Prêmio da Música Brasileira, que homenageou a cantora Alcione (75). Quem marcou presença no evento foi a influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann (30). Exibindo seu corpo escultural, a ex-BBB apostou em um look elegante e compartilhou fotos em seu Instagram nesta quinta-feira, 1.

Posando em frente ao local do evento, Rafa foi clicada pela câmera de Leca Novo esbanjando beleza e glamour em um vestido longo preto com transparência na parte de cima. As unhas da participante do BBB 20 também chamaram a atenção, já que eram brancas e contrastavam com o look.

Dentro do evento, a influenciadora posou com diversas celebridades. Rafa esbanjou estilo em um clique poderoso ao lado da modelo e apresentadora Mariana Weickert (41), que usava um conjunto de terninho e calça bege.

Além de posar com o novo namorado, Antônio Bernardo Palhares, com quem também foi para o Festival de Cannes na França, a ex-apresentadora do programa “Casa Kalimann” ainda tirou uma selfie com a cantora e amiga Duda Beat (35).

“Ontem vivemos o 30º Prêmio da Música Brasileira no Teatro Municipal. Uma homenagem linda e emocionante pra potência de mulher Alcione, celebrando seus 50 anos de carreira. Foi uma importantíssima celebração”, escreveu a blogueira sobre o evento na legenda da postagem.

Os seguidores de Rafa adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários das fotos! “Maravilhosa”, comentou uma fã. Outro admirador ainda elogiou: “Lindíssima”.Uma página de fãs feita para Rafa também escreveu nos comentários: “Perfeição”. E outra seguidora escreveu: “Como você é linda”.

Decotadíssima!

E a participante da ‘Dança dos Famosos’ segue esbanjando estilo e beleza! Nesta última quarta-feira, surgiu com um vestido branco elegante e decotadíssimo posando em frente ao pôr do sol em fotos muito elogiadas pelos fãs.

Rafa ainda compartilhou um pouco da sua vida ao comentar uma conversa que teve com seu pai na legenda da postagem. “Hoje mandei uma mensagem pro meu pai compartilhando de uma promessa muito esperada que Deus me entregou. São momentos assim que meu sinto mais amada, me emociono por me sentir no colo de deus, e mais, quero falar desse amor e cuidado”, escreveu.