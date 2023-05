Rafa Kalimann ultrapassa os limites da beleza com vestido decotadíssimo

A influenciadora Rafa Kalimann deixou as redes sociais em polvorosa ao compartilhar fotos usando um vestido branco decotadíssimo

Nesta quarta-feira, 31, Rafa Kalimann (30) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos. A influenciadora elegeu um look decotadíssimo para posar nos cliques publicados.

A ex-BBB surgiu com um vestido branco todo decotado e recortado esbanjando elegância. A peça tinha recortes nas laterais, quase fazendo a apresentadora mostrar demais. A fenda lateral da peça fazia as pernas de Rafa ficaram à mostra nas fotos.

A participante do BBB 20 surgiu na varanda de um apartamento vendo o pôr do sol enquanto posava e fazia carão para as fotos feitas. Na legenda da postagem, a influenciadora compartilhou um pouco de uma conversa que teve com seu pai.

“Aproveitando fotos bonitas da galeria da amiga de vocês que não está postando nada pra contar algo muito íntimo: Hoje mandei uma mensagem pro meu pai compartilhando de uma promessa muito esperada que Deus me entregou. São momentos assim que meu sinto amis amada, me emociono por me sentir no colo de deus, e mais, quero falar desse amor e cuidado”, começou escrevendo Rafa.

Após comentar sobre sua fé, Rafa Kalimann revelou qual foi a mensagem recebida de seu pai. “Enfim, hoje fui compartilhar disso com meu pai e ele me mandou uma mensagem tão linda que não quero que fique só na nossa conversa, quero que o conselho do meu pai se estenda para vocês também: ‘Quando alguém disser que você teve sorte, não diga muita coisa. Apenas responda: ‘Dei sorte de não desistir’”.

Nos comentários, diversas personalidades adoraram a postagem de Rafa e reagiram. A atriz Priscila Fantin (40) escreveu: “Lindo, Rafa! Penso da mesma forma! Você é merecedora de todas as graças que espera”. E a atriz Juliana Paes (44) também comentou: “Paizinho mais lindo”.

Os seguidores de Rafa adoraram as fotos e a legenda dada pela influenciadora! “Que texto lindo”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Deus abençoe todos os seus passos e caminhos pois você é incansável e destemida”.

Romance!

Após o fim do relacionamento com o ator José Loreto (39) ainda esse ano, Rafa Kalimann já está vivendo um novo amor, o empresário Antônio Bernardo Palhares. A influenciadora vem encantando os seguidores com diversas cenas ao lado do amado desde vídeos e fotos com beijos apaixonados a cliques no festival de Cannes, na França.

Sobre conciliar o novo relacionamento e a vida profissional, a ex-BBB comentou para o site Splash Uol: "Para o meu equilíbrio emocional mesmo eu comecei a designar objetivos. Entendi que precisava parar, cuidar de mim e vou cuidar da das minhas relações e da minha família”.