Rafa Kalimann esbanja beleza e estilo ao surgir fazendo passeio de barco no Rio de Janeiro

A influenciadora Rafa Kalimann esbanjou beleza ao posar para fotos durante passeio de barco no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 21, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram curtindo um passeio de barco.

A influenciadora surgiu esbanjando beleza e aproveitando o dia ensolarado em um passeio de barco pelo Rio de Janeiro.

A ex-BBB apareceu com um elegante vestido longo colorido posando e fazendo carão sentada no barco. Rafa também surgiu em fotos vestindo uma blusa curta com biquíni por baixo.

No passeio feito com amigos, a participante do BBB 20 também se jogou no mar e foi fotografada em uma boia exibindo a boa forma e vestindo apenas um biquíni rosa fininho.

“rio. De . janeiro . me. Faz. Um . bem . danado”, escreveu a morena na legenda das nove fotos feitas em alto mar.

Os seguidores de Rafa adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Você deixa o Rio de Janeiro ainda mais lindo com sua beleza”, escreveu um fã. E outra seguidora comentou: “Maravilhosa”.

