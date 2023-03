Rafa Kalimann esbanja beleza ao surgir com vestido decotadíssimo em foto

A influenciadora Rafa Kalimann surpreendeu seus seguidores ao posar com vestido decotado em suas redes sociais

Nesta sexta-feira, 10, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma foto de seu look em seu Instagram.

A influenciadora quase mostrou demais na selfie publicada em seus stories onde apareceu usando o vestido sem sutiã.

Rafa usava um vestido azul bem decotado e com detalhes em branco e preto. A ex-BBB ainda fazia carão com pouca maquiagem no rosto.

A participante do BBB 20, surpreendeu seus seguidores nesta última quinta-feira, 9, ao compartilhar em suas redes sociais, uma série de fotos em que posava topless.

Reprodução: Instagram

Elegância!

Quem também deixou os fãs babando foi a influenciadora Gkay. A morena surgiu elegante com um look todo branco.

A comediante vestiu um terninho branco com detalhes dourados para visitar a sede da rede social TikTok em Los Angeles.

