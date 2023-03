Gkay aposta em elegância com look todo branco para compromisso em Los Angeles

A influenciadora Gkay recebeu chuva de elogios dos seguidores ao surgir com look elegante em Los Angeles

Nesta última quinta-feira, 9, Gkay deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com look elegante.

A influenciadora surgiu nas fotos em Los Angeles, Estados Unidos, em um passeio na sede da rede social TikTok.

Gkay estava estilosa e elegante vestindo um terninho todo branco com detalhes em dourado nas fotos tiradas por Igor Melo.

Os seguidores da influencer adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários do post! “Essa versão atualizada da Gkay tá o suco da beleza e do alto luxo”, escreveu um fã. E outro seguidor comentou: “O poder da gata”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)

Luxo!

Quem também esbanjou beleza e luxo em Los Angeles foi a apresentadora Ana Furtado, que está na cidade americana se preparando para a transmissão do Oscar 2023.

Ana surgiu posando e fazendo carão para fotos em que aparecia vestindo um terninho azul-escuro com uma blusa preta.