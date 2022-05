Rafa Kalimann deixa a barriga sarada à mostra em nova foto

Look estiloso

Com casaco de frio, Rafa Kalimann aparece só de top por baixo e a barriga trincada rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 20h21

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimannesbanjou boa forma ao compartilhar novas fotos nas redes sociais. Desta vez, a musa surgiu com a barriguinha trincada à mostra ao posar com um look diferentão.

Rafa apareceu com casaco de frio, top e calça de cintura baixa em novas fotos e caprichou nas poses. Na legenda, ela disparou: “Aprenda a calar a boca do outro sem ter que abrir a sua”.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Um arraso”, disse um seguidor. “Você, mais do que linda, é necessária”, declarou outro. “Maravilhosa”, comentou outro. “Que linda”, disse mais um.

Confira as fotos de Rafa Kalimann: