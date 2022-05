De maiô fio-dental, Rafa Kalimann exibe o bumbum em dia na piscina

Rafa Kalimann recebe elogios ao colocar suas curvas impecáveis para jogo em novo vídeo na web

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 12h01

A influenciadora digital e apresentadora Rafa Kalimann (29) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um novo vídeo. Desta vez, a musa registrou o seu mergulho em uma piscina de borda infinita e sua beleza impecável roubou a cena.

Nas imagens, Rafa surgiu apenas de maiô branco estilo fio-dental ao ser filmada de costas enquanto entrada na água. Na legenda, ela escreveu: “e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência...”.

Nesta semana, Rafa Kalimann foi para Portugal e mostrou momentos de sua viagem nas redes sociais. Ela abriu seu álbum de fotos e mostrou que está encantada pela região. "Estou planejando a volta, apaixonada por tudo daqui. Eu que sou muito acelerada e intensa quando me encanto por um lugar que me conecta com a calmaria essa intensidade quer firmar o pés ali. @malhadinhanova assim como Portugal fez eu sentir algo diferente. vamos voltar pra Lisboa jaja mas ja sentirei saudades daqui", disse ela.

Veja as imagens de Rafa Kalimann de maiô:

Rafa Kalimann fala de sua participação no Bate-Papo BBB

Neste ano, Rafa Kalimann assumiu o comando do programa Bate-Papo BBB, do Globoplay, que é a entrevista com os eliminados do Big Brother Brasil. Ela comemorou o sucesso da atração na plataforma.

“Eu saí muito feliz. O bate-papo ficou por muitas semanas no primeiro lugar entre os programas mais vistos do Globoplay, o que atesta o sucesso do formato. Eu me preparei bastante, não só com o time de preparadores da Globo, mas também acompanhando o BBB o tempo todo para estar a par de tudo”, disse ela à coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Além disso, ela completou: “Atendi às expectativas da direção, segundo me disseram, e pude sentir a minha evolução a cada programa. Entreguei com muita dedicação”.