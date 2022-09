Radicalizou! Carol Castro surge completamente diferente ao renovar seu visual

Carol Castro mudou completamente o seu visual para viver uma personagem em um novo filme

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 16h24

Nesta quinta-feira, 15, Carol Castro (38) impressionou seus fãs ao surgir completamente diferente em suas redes sociais. A atriz teve que renovar o seu visual para viver uma personagem em um novo filme e mostrou os bastidores da transformação em suas redes sociais.

A artista, que estava com os cabelos um pouco abaixo das orelhas, cortou as madeixas, deixando os fios bem curtinhos, com um visual crop haircut. O novo visual foi revelado pelo hairstylist Tiago Parente, responsável pela mudança, que publicou um vídeo de Carol se exibindo com o novo corte.

Na legenda, Carol apenas escreveu: "E eu amei!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda demais!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Arrasou Carol!", escreveu um terceiro.

Confira o mais novo visual de Carol Castro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TP - Tiago Parente (@tiparente)

Carol Castro aposta em vestido com fenda até o limite

Recentemente, Carol Castro esbanjou beleza ao usar um look belíssimo e nada simples para fazer algumas fotos. A atriz posou com um vestido verde com recortes estratégicos na cintura e uma fenda até o limite das pernas, além de contar com um decote nada modesto.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!