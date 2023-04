Que mulherão! Zilu Camargo aposta em vestido elegante com decote generoso: "Lindíssima!”

Magérrima, Zilu Camargo exibe seios em decote generoso e fãs não resistem ao charme da empresária

A socialite Zilu Camargo (64) surgiu deslumbrante nas redes sociais ao escolher um look poderoso para desfrutar da sexta-feira de Páscoa na última sexta-feira, 07. Ela apareceu com uma produção impecável e deixou os seguidores perplexos.

Nas fotos, ela posou belíssima com um vestido verde oliva. Com um decote generoso, a musa surpreendeu ao mostrar seu lado mulherão. Ela ainda arrematou o look com um óculos de sol moderno.

"Que a semana santa renove nossa fé, com a certeza que Jesus vive e faz morada constante em nosso viver!!! Abençoados somos, porque o amor de Cristo é inesgotável por nós!!!”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os fãs deixaram comentários ousados. "Maravilhosa arrasou com esse vestido”, apontou um. "Uma elegância espetacular", disse outro. "Como sempre lindíssima", afirmou um terceiro.

Vale lembrar que recentemente Zilu Camargo deu um show de beleza e boa forma ao relembrar um clique chamativo que impressionou os internautas.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ZILU CAMARGO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu Camargo exibe rostinho de menina e web reage

Aos 64 anos, Zilu Camargo impressionou com a sua beleza em novas selfies! A socialite publicou um clique do rosto bem de perto e mais uma vez chocou os seguidores das redes sociais com sua aparência jovial.

Não demorou para a empresária receber vários elogios dos admiradores. "Tá linda, parecendo que é irmã das filhas", exclamou um. "Que rostinho de menina, mais nova que as filhas", falou outro. “Tá lindíssima Zilu,mas muito artificial!”, opinou um terceiro.