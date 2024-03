Que corpo é esse? Sabrina Sato passa dos limites da beleza na praia

Impressionante! Sabrina Sato passa dos limites ao compartilhar fotos se exibindo na praia; apresentadora chocou com curvas mega torneadas

A apresentadora Sabrina Sato parou tudo na rede social nesta sexta-feira, 15, ao compartilhar uma série de fotos na praia. Dona de um corpo treinado, a artista comoveu ao exibir suas curvas mega torneadas em diversos cliques.

Fazendo poses na areia e no mar, a famosa deu um show de beleza e roubou a cena ao aparecer com um biquíni rosa diferenciado. Usando o look metalizado e de modelo bem pequeno, a mãe de Zoe arrancou elogios.

"Será que dá tempo pra dar um mergulho hoje?", escreveu Sabrina Sato ao comover os internautas com seu charme e beleza fora do comum. Nos comentários, ela foi bastante elogiada. "Gata", definiram. "Muito linda", admiraram. "Tem que dar", escreveu em resposta o namorado Nicolas Prattes.

Nos últimos dias, a apresentadora estava com a família em sua casa de campo e levou seu novo amor para curtir a viagem. O ator Nicolas Prattes então chamou a atenção ao surgir brincando com a herdeira da namorada, a pequena Zoe, de 5 anos, do relacionamento dela com o ator Duda Nagle.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes elevam a temperatura com romance na Costa Rica

Nas últimas semanas, Sabrina Sato decidiu abrir seu coração e também um álbum de viagem depois de curtir uma escapada romântica com Nicolas Prattes. A apresentadora incendiou as redes sociais ao dividir alguns momentos de intimidade ao lado de seu novo amor e finalmente revelou sua rota romântica, a Costa Rica.

A mãe da pequena Zoe, fruto do antigo casamento com Duda Nagle, resolveu compartilhar os registros de sua aventura romântica através de seu perfil no Instagram. Depois de alguns dias de férias, onde só haviam compartilhado alguns vislumbres, Sabrina surpreendeu ao contar o que eles aprontaram juntos durante esses dias de pura paixão no exterior. Veja as fotos da viagem do casal aqui.