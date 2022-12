Quantos procedimentos tem Laís Caldas? Ex-BBB iniciou mudanças antes do reality

Goiana investiu nos procedimentos estéticos antes mesmo de entrar para reality global

A influenciadora Laís Caldas, ex-participante do BBB 22, causou o maior burburinho nas redes sociais nesta terça-feira, 20, ao anunciar que deu uma turbinada no bumbum . No entanto, a médica já realizou uma série de outros procedimentos estéticos antes de participar do reality da TV Globo.

"Bumbum de milhões! Hoje foi o meu dia de preencher o bumbum com ácido hialurônico. É um procedimento super tranquilo, para dar volume e contorno do bumbum. Utilizamos 60ml, obtendo resultado imediato, com duração de até 2 anos. Deixando o meu bumbum redondinho e pronto para o verão", disse ela em postagem no Instagram.

Antes do BBB 22, Laís já havia passado por algumas mudanças ao realizar harmonização facial, aplicação de botox e preenchimento nos lábios . Além disso, recentemente ela também fez uma cirurgia de ptose palpebral, para retirar o excesso de pele nos olhos.

Na época, Laís confessou que o fato dela ter sofrido bullying de Maira Cardi, ex-esposa de Arthur Aguiar, fez ela optar pela cirurgia. A médica contou que descobriu que foi chamada de “olho peixe morto” pela influenciadora enquanto estava confinada.

"Não era o olho caído, de peixe morto, termos que vocês usaram enquanto eu tava dentro do ‘BBB’. Teve até uma pessoa aí famosa que disse que não lembrava meu nome e disse num podcast ‘aquela lá de olho caído’. Esse não é o termo correto. É bullying que as pessoas praticam com quem tem a ptose palpebral", contou ela em desabafo aos fãs.

Ainda após sua eliminação no BBB 22, Laís também sofreu com vários ataques dos internautas, que fizeram comentários maldosos sobre sua aparência. Empoderada, a goiana disse que não ligava para as mensagens de ódio.

“Então, as fotos que eles usavam para fazer as comparações, para mim, não servem como parâmetro. Por isso, estou tranquila em relação a isso e recebi superbem as críticas. Quem me vê pessoalmente vê a realidade”, afirmou ela em entrevista para a revista Quem.