BBB 24: Esposa revela que não tinha 'conhecimento' sobre infartos de Davi

Em entrevista à CARAS Brasil, Mani Rego, esposa de Davi, ainda falou sobre primeiro mês do BBB 24 e reafirmou torcida pelo brother

Fora da casa mais vigiada do Brasil, Davi (21) se tornou assunto após sua mãe, Elisângela, revelar que o motorista de aplicativo sofreu três infartos antes de entrar no BBB 24. Procurada, Mani Rego (41), a esposa do brother, contou à CARAS Brasil que não sabia sobre os episódios.

"Não tenho conhecimento sobre o assunto", afirmou a vendedora. A esposa de Davi ainda falou sobre Davi não contar sua história de vida durante o BBB. "Ele sabe das dificuldades que já passou, mas não utiliza para se vitimizar. Ele tem orgulho da sua história do seu progresso e das suas conquistas."

Nesta quinta-feira, 8, o programa completou um mês de exibição. Mani também aproveitou para comentar que segue firme na torcida pelo marido, que concorre ao prêmio da edição que, neste ano, pode chegar a R$ 3 milhões.

Leia também: Primeiro mês do BBB 24 engaja público, mas reality pode se tornar repetitivo

"A cada dia a torcida aumenta mais ainda junto a saudade", diz. "Mas, sigo confiante e dando apoio aqui fora mandando muito amor e carinho pra ele". Na noite desta quinta, os confinados iniciaram mais uma prova de resistência pela disputa do título de Líder.

Após quase nove horas de prova, Lucas Henrique conquistou a liderança pela segunda vez. Ele se tornou o campeão da prova após Beatriz cometer um erro na competição e não concluir a rodada. Ao voltar para a casa, Lucas ficou radiante e pulou na piscina para comemorar sua vitória na prova.

Na noite desta sexta-feira, 9, o Líder terá que indicar quatro colegas de confinamento para entrarem em sua mira, sendo que um deles obrigatoriamente será escolhido para o Paredão, que se forma no domingo, 11. Lucas não perdeu tempo e já comentou que seu principal alvo é Davi.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DO PERFIL DO BBB NO INSTAGRAM: