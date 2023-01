Quais as tendências preferidas da moda praia das sisters do BBB 23? Confira

Amarrações, estampas e até biquínis monocromáticos estão na lista de pipocas e camarotes do BBB 23

Com a chegada do verão e, principalmente, da 23ª edição do Big Brother Brasilnovas tendências de moda se tornarão queridas do público e dos famosos. Nas redes sociais, as sisters do reality da Globo já mostraram muito estilo e personalidade nos looks, em especial nos biquínis escolhidos para curtir os dias de calor.

Em suas redes sociais, as sisters Aline Wirley, Amanda Meirelles, Bruna Griphao, Domitila Barros, Key Alves, Larissa Santos, Marília Miranda, Marvvila, Paula Freitas, Sarah Aline e Tina Calamba costumavam mostrar os looks em posts para seus seguidores, e, no caso das integrantes do grupo Camarote, para seus fãs.

Já no reality, a piscina é uma das atividades favoritas dos brothers. Além de conversas, estratégias de jogo e até mesmo fofocas entre os confinados, o espaço também é praticamente um desfile de tendências para o verão, e os telespectadores da edição do programa já podem esperar por novos estilos.

Vendo as redes das participantes, é possível ver que o maiô está definitivamente entre os favoritos. Nomes como as celebridades Griphao e Marvvila, e Tina Calamba e Amanda Meirelles já posaram com o modelito em suas redes sociais.

Além disso, as estampas que imitam pele de animal também estão entre as favoritas das sisters, seja de oncinha, zebra ou até mesmo cobra. Conhecida como animal print, a tendência já surgiu no Instagram de Marvvila, Larissa Santos e Aline Wirley, ex-integrante do grupo Rouge.

A tendência monocromática também veio forte para o verão de 2023, especialmente com a cor branca. Griphao, a pipoca Sarah Aline e a Miss Alemanha Domitila Barros já publicaram fotos aderindo à moda. As amarrações também foram uma grande tendência para a praia, já aderido pela atriz da Globo e por Marvvila.

Por fim, outra moda que chegou forte nos perfis das sister foi combinar a estampa da saída de praia com o biquíni escolhido para curtir o dia de sol e mar. Sarah Aline, Griphao e Amanda Meirelles já publicaram fotos usando a tendência.

