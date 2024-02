Priscila Fantin impressiona ao exibir corpão sarado: "Musa"

A atriz Priscila Fantin chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir o corpão sarado enquanto renovava o bronzeado

Priscila Fantin movimentou as redes sociais nesta quinta-feira, 1º, ao compartilhar um clique exibindo seu corpo sarado enquanto renova o bronzeado. A atriz aproveitou o dia ensolarado para colocar o corpão para jogo, e chamou a atenção ao surgir usando um biquíni colorido.

Ao publicar o clique no feed do Instagram, a artista convidou os fãs para assistir à peça 'Precisamos Falar de Amor', que faz com o marido, o ator Bruno Lopes. "Chamando sua atenção pra dizer que sábado tem TEATRO! Uma peça independente, feita com recursos próprios para oferecer cultura, entretenimento, reflexão e diversão ao público. O preço é justo", disse ela.

E completou: "Fazemos teatro por acreditar que este é um agente transformador da sociedade. Já respondendo a pergunta que mais fazem no inbox: sim, recebemos e tiramos fotos com todos que quiserem após o espetáculo! Esperamos vocês todos os sábados de fevereiro, março e abril no Teatro Renaissance."

Os internautas rasgaram elogios para Fantin nos comentários. "Musa linda", disse uma seguidora. "Sempre esplêndida e linda", afirmou outro. "Carisma, talento, beleza, graça e vitamina D", falou uma fã. "Linda demais", comentou mais uma.

Confira a publicação:

Priscila Fantin revela detalhes sobre viagem sozinha

A atriz Priscila Fantin compartilhou em suas redes sociais registros da sua caminhada pelo nordeste da Argentina. A artista realiza trekking sozinha e resolveu falar um pouco mais sobre como está sendo a experiência.

"Você já viajou sozinho? Só você, seu corpo, sua mente e suas emoções trabalhando em conjunto para lidar com as dificuldades do caminho? Vou soltar umas frases nos stories de insights que tenho tido percorrendo esses quilômetros. Espero que sejam úteis para alguém", escreveu na legenda.

"Desistir... eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério; é que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos, do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça", diz em uma das imagens, fazendo referência à citação de Cora Coralina.