Priscila Fantin revela detalhes sobre viagem sozinha

Vivendo momentos de choro e superação, Priscila Fantin dividiu com os seguidores alguns momentos da caminhada que fez sozinha na Argentina

Nesta sexta-feira, 19, a atriz Priscila Fantin compartilhou em suas redes sociais registros da sua caminhada pelo nordeste da Argentina. A artista realiza trekking sozinha e resolveu falar um pouco mais sobre como está sendo a experiência.

"Você já viajou sozinho? Só você, seu corpo, sua mente e suas emoções trabalhando em conjunto para lidar com as dificuldades do caminho? Vou soltar umas frases nos stories de insights que tenho tido percorrendo esses quilômetros. Espero que sejam úteis para alguém", escreveu na legenda da publicação.

Nas fotos, ela aparece na estrada, chorando e mostra bolhas nos pés. "Desistir... eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério; é que tem mais chão nos meus olhos do que o

cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos, do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coracão do que medo na minha cabeça.", diz em uma das imagens, fazendo referência à citação de Cora Coralina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priscila Fantin (@priscilafantin)

Os seguidores mandaram mensagens de incentivo para a atriz, mas não deixaram de a alertar quanto aos possíveis perigos. "Amegaaaa!! Como? Por quê? Se cuida. Que seja lindo e de muito crescimento", escreveu a atriz Samara Felippo. "Mas que perigo, no mundo em que vivemos estar sozinha na estrada, foi isso mesmo que entendi? Que Deus te proteja", postou uma internauta. "Gente, mas que mulher corajosa é esta?? Isso não é uma simples viagem não, parece que tá em treinamento para uma guerra!!!", opinou mais um.

O marido Bruno Lopes também marcou presença nos comentários da publicação incentivando a amada. "Vaaaaaaaaiiiiii bebê, se jogaaaaa!!!"

Priscila Fantin e Bruno Lopes se casam pela quinta vez



Em novembro de 2023, Priscila Fantin e Bruno Lopes realizaram mais uma cerimônia, dessa vez na Bahia, para reafirmam o amor. “Acho que a gente vai continuar casando o resto da vida”, diz a atriz, aos risos. Juntos há seis anos, os atores se casaram pela quinta vez em uma cerimônia pé na areia, realizada na encantadora e serena Praia de Imbassaí, na Bahia.

“Toda cerimônia é muito especial. Elas acontecem em um contexto diferente e em um momento de vida diferente, então, é como se cada uma fosse única e não mais uma”, explica Priscila, que disse 'sim’ a Bruno pela primeira vez em 2019, durante tour pela Grécia.

De lá para cá, países como México e Jamaica, além da cidade de São Paulo, também foram altar para o casal. “De início, nossa ideia era fazer um casamento em cada continente. Depois, resolvemos escolher os países e cidades de acordo com nossa vivência em cada momento”, conta Bruno. “Casar é sempre muito incrível. As crenças e os rituais que cada local nos oferecem são algo único. Queremos receber bênçãos de todos os lados para estarmos mais unidos e fortificados”, frisa o ator.