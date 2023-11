Priscila Fantin e Bruno Lopes se casam pela quinta vez

Na Bahia, Priscila Fantin e Bruno Lopes realizam mais uma cerimônia, reafirmam o amor e entregam planos futuros a dois

Sempre há motivos para celebrar o amor. E, no que depender de Priscila Fantin (40) e Bruno Lopes (40), o sentimento será reafirmado de todas as formas e sob todas as culturas. “Acho que a gente vai continuar casando o resto da vida”, diz a atriz, aos risos. Juntos há seis anos, os atores se casaram pela quinta vez em uma cerimônia pé na areia, realizada na encantadora e serena Praia de Imbassaí, na Bahia. “Toda cerimônia é muito especial. Elas acontecem em um contexto diferente e em um momento de vida diferente, então, é como se cada uma fosse única e não mais uma”, explica Priscila, que disse 'sim’ a Bruno pela primeira vez em 2019, durante tour pela Grécia.

De lá para cá, países como México e Jamaica, além da cidade de São Paulo, também foram altar para o casal. “De início, nossa ideia era fazer um casamento em cada continente. Depois, resolvemos escolher os países e cidades de acordo com nossa vivência em cada momento”, conta Bruno. “Casar é sempre muito incrível. As crenças e os rituais que cada local nos oferecem são algo único. Queremos receber bênçãos de todos os lados para estarmos mais unidos e fortificados”, frisa o ator.

Entre os principais aprendizados da vida a dois está a evolução. Aliado a ela, Priscila e Bruno destacam o diálogo como um dos segredos da relação. “A gente potencializa a vida um do outro. Temos uma tatuagem em comum que diz ‘Dedication has no limitation’. Isso quer dizer que a gente está junto para o que der e vier”, declara ela. “A gente gosta de estar junto, faz questão de estar junto e fazer tudo junto. Quando você encontra alguém com quem consegue se sentir realmente completo e sentir um prazer enorme de apenas estar com essa pessoa, o casamento se torna uma escolha natural”, reflete Bruno, que entrega os próximos altares a serem alcançados pela dupla. “Não vamos parar de casar tão cedo. Ainda queremos fazer na França e na Noruega. Tínhamos planejado, inclusive, mas acabou não acontecendo antes por conta da pandemia”, adianta ele. “A gente já se imagina velhinho e fazendo mochilão junto”, emenda ela, aos risos.

De forma a estender a cumplicidade e valorizar seus talentos na arte, os atores compartilham também o trabalho. De malas prontas, eles iniciarão 2024 com um tour pelos Estados Unidos, onde apresentarão a peça autoral Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo. Contemplando a Costa Leste dos EUA, a viagem será feita a bordo de um motorhome — acomodação móvel. “Estamos ansiosos. Viajar de motorhome era um sonho nosso e agora conseguimos realizá-lo junto à expansão do nosso espetáculo”, entrega Priscila, vencedora do Dança dos Famosos 2023. “Trabalhamos juntos para não viver os desencontros da profissão. E admiramos um ao outro. Que seja sempre assim”, idealiza Bruno.

FOTOS: SILAS COELHO