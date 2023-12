Poliana Rocha encanta seguidores com look super moderno: "Belíssima"

Sempre chique, Poliana Rocha encanta seus seguidores com look super moderno e arranca suspiros na web; confira o resultado!

A influenciadora digital Poliana Rocha deixou seus seguidores de queixo caído com novas fotos publicadas nas redes sociais. Nesta noite de quinta-feira, 7, a esposa do cantor Leonardo mostrou em detalhes o look escolhido para o dia e encantou a todos os seus fãs.

No álbum de fotos compartilhado no perfil oficial do seu Instagram, a loira mostrou o modelito super moderno e chique que escolheu para trabalhar. A mãe de Zé Felipe escolheu um conjunto de calça e corset bege, que deixaram a sua cintura fininha bem definida. Para finalizar, a musa ainda escolheu uma camiseta branca básica e mini bolsa de grife.

"Pronta para o job de hoje", disse Poliana na legenda da publicação, onde ela apareceu fazendo carão para a câmera. Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios. "Belíssima!", disse sua enteada Jéssica Beatriz Costa."Lindezaaaaaaaa", disparou um fã. "Como sempre maravilhoso", elogiou outro. "Elegante", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Virginia Fonseca fala sobre festa de casamento com Zé Felipe

Na última quarta-feira, 6, a influenciadora digital Virginia Fonseca voltou a falar sobre realizar uma festa de casamento com seu marido, o cantor Zé Felipe. Casados desde março de 2021 no civil, os dois anseiam por celebrar sua união com uma grande cerimônia.

Sem planos e data definidos, o casal falou sobre a possibilidade de realizarem a cerimônia em 2024. Em conversa com o jornalista Matheus Baldi, do Glow News, durante um evento em São Paulo, Virginia foi sincerona e confessou que queria ter realizado a festa ainda neste ano. "Eu queria ter feito esse ano. Só que 2 festas de aniversário, da Maria Alice e da Maria Flor, falei não, muito dinheiro", disse ela

Logo em seguida, a loira contou quais são as condições para que o casal realize o casamento no ano seguinte. "Se eu não engravidar no ano que vem, talvez role ano que vem", confessou. Porém, a celebração não será logo no início de 2024. "Comecinho do ano é muito em cima. Não dá nem tempo de escolher o vestido de noiva. Tem que demorar uns 6 meses, 8...", disse Virginia.