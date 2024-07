Patrícia Poeta choca ao se exibir com biquíni diferente: 'Que pintura'

Usando biquíni com amarração estilosa, Patrícia Poeta choca ao esbanjar beleza natural ao curtir praia durante férias na Espanha

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou com novas fotos de suas férias na Espanha. Dando um show de beleza ao compartilhar cliques na praia, a jornalista parou tudo novamente neste sábado, 13, ao surgir com um biquíni preto de amarração diferente.

Usando o modelo bem estiloso, a comandante do Encontro, da Globo, não passou despercebida ao se exibir com seus cabelos soltos no dia ensolarado. Ostentando sua barriga reta, Patrícia Poeta arrancou elogios com sua beleza impactante.

"A.mares. Amar.es. A.mar. es. Ah… esse meu amor pelo mar", refletiu ela na legenda da publicação. Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios. "Deusa do mares! Que pintura de mulher", admiraram. "Linda", escreveram outros.

Ainda nesta sexta-feira, 12, Patrícia Poeta impressionou ao surgir com um maiô estampado e com recorte na barriga. Nos últimos dias, a comunicadora parou tudo ao surgir com um biquíni vermelho na praia. A apresentadora chocou ao revelar o seu corpo atual. É bom lembrar que ela volta ao trabalho no dia 22 de julho.

Patrícia Poeta curte praia com o filho e a nora

A apresentadora Patrícia Poeta mostrou um final de semana na praia. A jornalista foi à Praia da Rosa, em Santa Catarina, com seu único filho, Felipe Poeta, e a namorada dele, a nutricionista Juliana Mello.

Em sua rede social, após postar fotos tomando sol, a comandante do Encontro compartilhou os cliques com o herdeiro e a nora. A famosa ainda surpreendeu ao flagrar o garoto surfando com bastante habilidade.

"Olha a ondaaa", disse ela ao exibir um pouco de sua intimidade com os seguidores. Nos comentários, a jornalista recebeu elogios. "Tá linda", admiraram. "Simplesmente maravilhosa", enalteceram outros. Veja as fotos do momento aqui.

Tempos atrás, a apresentadora comemorou o aniversário de 21 anos do filho. O menino é fruto do casamento vivido com o diretor global, Amauri Soares, com quem ficou por 16 anos até terminar em 2017.