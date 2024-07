Carol Macedo ganha elogios dos fãs ao exibir corpaço: "Belíssima"

A atriz Carol Macedo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao ostentar seu corpaço em vídeo feito durante uma viagem

A atriz Carol Macedo impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 11, ao recordar um registro da viagem que fez para as Maldivas

No vídeo publicado no feed do Instagram, a famosa ostenta seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni amarelo, enquanto faz várias poses. "Saudades de um bronze, cabelão e de Maldivas, claro", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Uma pintura de mulher. Muito linda", falou uma fã. "Minha musa", comentou mais uma. "Linda demais e que lugar maravilhosa", afirmou uma admiradora.

Vale lembrar que Carol é casada Rafael Eboli. Os dois estão jutos desde 2017 e oficializaram a união em abril de 2022, no Interior de São Paulo. Em agosto do ano passado, a atriz anunciou o nascimento de seu primeiro filho, Leo. "LEO. Momento da chegada há alguns dias do meu amor, meu menino, meu leonino", escreveu a mamãe ao postar uma foto com o herdeiro após o parto.

Em fevereiro deste ano, Carol batizou o menino no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. "Batizado do Leo, sempre soube que quando me tornasse mãe meu filho seria batizado na casa da minha madrinha Nossa Senhora Aparecida, no Santuário de Aparecida, e esses são os registros da realização desse sonho!", contou.

Confira:

Filho de Carol Macedo explode o fofurômetro ao surgir sorridente

Recentemente, Carol Macedo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar alguns cliques inéditos com o filho, Leo, de nove meses. O menino é fruto de seu relacionamento com Rafael Eboli.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o pequeno aparece mostrando os dentinhos enquanto sorri ao lado da mãe. Ao dividir os cliques do passeio, a atriz se derreteu. "Chameguinho da mamãe", escreveu ela na legenda da publicação. Confira!