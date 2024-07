Cleo divide opiniões ao surgir com look todo recortado

Cleo chamou a atenção dos internautas ao postar alguns cliques de seu look. A atriz teve seu corpo criticado e alguns fãs saíram em defesa

A atriz Cleo agitou internet nesta sexta-feira, 12, ao surgir toda produzida para curtir a noite. Nas fotos publicadas no feed do Instagram, ela aparece usando um vestido de crochê rosa, cheio de recortes, que deixa à mostra seu corpo.

Para completar o look, a filha da atriz Gloria Pires e do cantor Fábio Jr optou por um chinelo de dedo e uma bolsa em formato de coração. A publicação rapidamente recebeu diversos elogios. "Que deusa, meu Deus", disse a atriz Carolina Dieckmann. "Linda, tão linda", escreveu a influenciadora digital Gabi Lopes. "Que look maravilhoso", falou uma fã. "Maravilhosa", afirmou uma seguidora.

Teve quem também criticou o corpo da artista, dizendo que ela está muito magra. "Meu pai eterno, o que está acontecendo com essas famosas? Tudo querendo ser magra", escreveu uma internauta. "Essa moda de ser só pele e osso tá estranha", comentou outra. "Caraca, o que estão fazendo com o corpo", disparou uma terceira.

Alguns seguidores, então, saíram em defesa de Cleo. "Houve uma época que ela estava bem cheinha e todo mundo criticando, daí a menina tá magra, agora fica todo mundo falando. Vocês nunca estão satisfeitos com nada, deixa a pessoa viver do jeito que gosta!!", retrucou uma fã. "Infelizmente as mulheres sofrem quando elas estão mais cheinhas, vão pra cima falando mal... quando elas aparecem magras demais, a mesma coisa. É muito triste essa realidade", desabafou mais um.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por disruptiv & faithfull (@cleo)

Leia também:Leandro D'Lucca, marido de Cleo, recebe alta após acidente

Fábio Jr. posta fotos com os cinco filhos e se declara

O cantor Fábio Jr. usou as redes sociais para comemorar o Dia da Família e ele fez questão de dividir alguns cliques ao lado da mulher e dos filhos. No feed do Instagram, o artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Fernanda Pascucci e de seus cinco filhos: Cleo, Tainá, Krizia, Fiuk e Záion. Na legenda da publicação, Fábio se declarou para eles. "Dia da Família. Amo vocês muitão", escreveu o famoso, acrescentando um emoji de coração. Confira as fotos!