Micro traições? Psicóloga explica como rede social pode acabar com relação saudável

Com a popularização das redes sociais, a dinâmica dos relacionamentos tem se transformado profundamente e provocado grandes reflexões sobre as interações no campo digital. Em meio às novidades e como elas acabam impactando nos casais, um fenômeno crescente tem chamado a atenção é o das "micro traições" – pequenas ações online que, embora possam parecer inofensivas, podem causar grandes danos à confiança e à estabilidade dos casais.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comentou um pouco como o modo como as pessoas têm lidado com as redes sociais podem estar afetando significativamente na durabilidade e quebra de confiança de diversos relacionamentos.

"As pessoas têm o péssimo hábito de se comportar na rede social de uma forma diferente do que seria o adequado na vida real e a ideia é que você tenha o mesmo padrão de comportamento. Então que você consiga ter empatia, seja discreto, que você consiga expor somente aquilo que é necessário, que você seja genuíno e recíproco. Então, que você consiga, de alguma maneira, participar, comentar, curtir, que você não siga perfis de pessoas que vão acabar instigando ciúmes do seu parceiro", avalia.

Micro traições são comportamentos aparentemente inocentes nas redes sociais que podem ser percebidos como uma violação da confiança pelo parceiro. Esses comportamentos incluem curtidas em fotos de pessoas atraentes, comentários flertativos, mensagens privadas ou manter conversas secretas com alguém fora do relacionamento. Embora não envolvam necessariamente um contato físico ou um relacionamento emocional profundo, essas ações podem minar a confiança e gerar insegurança.

Na última semana, um caso do tipo ganhou ampla discussão na mídia com a separação da cantora Iza e Yuri Lima, que teve mensagens ousadas com outra mulher expostas publicamente. Apesar de afirmar que o affair nunca aconteceu durante o relacionamento dos dois, a interação online foi vista como uma traição por muitas pessoas.

A especialista afirma que é importante que os casais sigam e estendam seus acordos igualmente para o digital. "As pessoas se comportam na rede social como se ninguém fosse as ver, deixam suas vontades tomar conta, fazem tudo que elas têm vontade, xingam, paqueram, curtem, bloqueiam e no final das contas, ali é só um papel nosso", diz.

"É como se fosse pessoa física e pessoa jurídica, a gente tem a pessoa social e eu não posso fazer no meu trabalho o que me dá vontade, assim como eu não posso fazer na minha pessoa física, no meu relacionamento. Eu preciso ter um código de conduta,uma conduta moral, ética, na rede social. Então é ter mais clareza sobre esses valores", finaliza.