O que é endometriose? Entenda distúrbio que já atingiu diversas famosas

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama define o que é a endometriose e explica se é possível identificar suas causas

A endometriose é bastante comum entre as brasileiras —diversas famosas como Patrícia Poeta, Larissa Manoela e Anitta, já afirmaram que convivem com a condição—, porém, muitos ainda não sabem o que é e quais suas causas. Pensando nisso, a CARAS Brasil conversou com a ginecologista Fabiane Gama para explicar o distúrbio.

"A endometriose ocorre quando o tecido do endométrio cresce para fora dele. Podendo ser encontrado em outros órgãos pélvicos", explica a especialista . Com a condição, o tecido pode estar presente nos ovários, tubas uterinas ou até mesmo no intestino.

Gama diz que a causa da condição ainda não é conhecida, e pode depender de alguns fatores diferentes. "Sua causa ainda é desconhecida, podendo ter fatores genéticos e/ou multifatoriais", acrescenta a ginecologista.

A especialista diz que a condição é crônica, ou seja, pode permanecer por anos ou até mesmo a vida inteira. Apesar disso, o distúrbio tem tratamento, que pode ser feito com auxílio médico após a paciente receber o diagnóstico.

A condição é bastante comum, e diversas famosas já revelaram conviver com ela. Em meados de 2023, a atriz Larissa Manoela disse que foi diagnosticada em 2020, durante a pandemia de Covid-19. "Com a endometriose, sentia que minha cólica não era normal, e as dores eram muito fortes. Comecei a não ter qualidade de vida para trabalhar, me prejudicava por conta das dores."

"Sou portadora da doença. Principalmente depois do diagnóstico, venho alertando meninas e mulheres a notarem os sinais do seu corpo e não deixarem ser julgadas pelas suas dores porque só você sabe o que passa. Estou num processo, descobrindo dia após dia como posso seguir portando essa doença, que é inflamatória, autoimune e que acomete muitas mulheres", continuou, em seu perfil do Instagram.

