Dunga e a esposa recebem alta hospitalar após grave acidente de carro

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga e a esposa tiveram ferimentos leves após carro do casal capotar em estrada no Paraná

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Caetano Bledorn Verri, mais conhecido como Dunga, e sua esposa, Evanir Miller, receberam alta hospitalar na manhã de domingo, 14, após sofrerem um grave acidente de carro. O veículo do casal capotou na BR-116, em Curitiba, Paraná, no último sábado, 13.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Dunga e a mulher, que foram encaminhados para um hospital próximo ao local do acidente, tiveram ferimentos leves e chegaram conscientes na unidade de saúde. Os dois realizaram o teste de etilômetro, cujo resultado foi negativo.

"O capotamento foi nas imediações da Represa do Capivari, um trecho bastante sinuoso, com muitas curvas. O condutor [ex-técnico] perdeu o controle, bateu na lateral da rodovia e capotou", declarou o porta-voz da PRF no Paraná, André Filgueira, em pronunciamento sobre o ocorrido.

Em imagens que circulam na web, é possível perceber que o automóvel ficou destruído após o acidente. Com os vidros estilhaçados e a carroceria amassada e virada de cabeça para baixo, os registros deixam claro que o acidente que os dois sofreram foi grave.

Mais cedo, a filha do ex-técnico usou as redes sociais para tranquilizar o público a respeito do estado de saúde do pai. Através das redes sociais, Gabriela Verri compartilhou uma foto de Dunga e desejou melhoras: "Tu é nosso herói, capitão. Logo vai estar firme e forte novamente", escreveu a estilista.

Vale lembrar que, até o momento, o ex-treinador e sua esposa não se manifestaram publicamente sobre o susto.

13/07/2024 - 12h30 - O ex-técnico e ex-jogador Dunga acompanhado da esposa sofreram um acidente na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Eles ficaram feridos sem gravidade. Imagem: PRF/Divulgação

A carreira de Dunga

Dunga iniciou sua trajetória no futebol como jogador do Internacional nos anos 80 e depois se destacou em grandes clubes como Corinthians e Vasco, além de ter atuado em equipes profissionais com renome no exterior.

Pela Seleção Brasileira, Dunga foi essencial na conquista do tetracampeonato na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, e participou de competições seguintes como jogador. Em 2010, retornou à equipe como técnico, com o objetivo de treinar os jogadores. Em 2014, repetiu a experiência, mas acabou sendo demitido.

Discreto sobre sua vida pessoal, Dunga tem três filhos: Gabriela, Bruno e Matheus Verri. Nas redes sociais, o ex-treinador de futebol compartilha poucos registros ao lado da família, preferindo destacar seu trabalho, principalmente em ações solidárias e trabalhos beneficentes, desde que deixou o comando da Seleção Brasileira.