Fabiana Justus mostra como pode curtir dia de sol após transplante

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou fotos neste domingo, 14, mostrando como pode curtir um dia de sol na piscina após ter passado por um transplante de medula para tratar o câncer, descoberto no início do ano.

Como já dito e explicado em sua rede social, a herdeira de Roberto Justus não pode se expor ao sol por pelo menos dois anos por existir um risco de ativar GVHD da pele. Diante da situação, a empresária não se abateu e deu um jeito de adaptar o look para poder curtir o momento com o filhos ao ar livre na fazenda.

De look todo preto para se proteger, óculos de sol e guarda-chuva, a famosa levou a situação com bom humor. "Uma transplantada aproveitando o domingo de sol", escreveu ao exibir os registros da primeira viagem que pode fazer desde o início do tratamento contra a leucemia mieloide aguda.

É bom lembrar que Fabiana Justus já completou mais de 100 dias de transplante e se emocionou ao poder começar a tomar vacinas. Nos últimos dias, ela compartilhou fotos da fazenda da família e celebrou a oportunidade de poder viajar com os três filhos e o marido após momentos bem difíceis sem poder até ter contato direto com eles.

Fabiana Justus explica por que não pode tomar sol

Fabiana Justuspassou por um transplante de medula óssea em março desse ano como parte do tratamento de leucemia e a doença já está em remissão, no entanto ainda é preciso tomar alguns cuidados. Em sua conta no Instagram, a empresária compartilhou uma foto em que aparece de chapéu, óculos escuros e blusa de manga comprida, tudo isso para se proteger do sol.

Em seguida, em seu Instagram Stories, a famosa explicou os motivos de não poder tomar sol nesse momento. "Para quem está perguntando porque não pode tomar sol... quem faz transplante de medula óssea realmente não pode tomar sol. Eles falam que por uns dois anos, eu já era de tomar cuidado com o sol porque eu sou muito branquinha, mas agora eu estou tomando mais cuidado ainda porque pode ativar o GVHD de pele. Que é aquela história que a medula nova pode atacar a parte do corpo do receptor. Existe esse risco e quando você toma sol, você ativa esse GVHD de pele", começou ela.

Em seguida, Fabi contou que só foi liberada a sair nos momentos do dia em que o sol está mais fraco. "Meus médicos falaram que posso sair de manhãzinha ou no final do dia, mas o sol de pico nunca", concluiu.