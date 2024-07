Yasmin Brunet desabafa após decepção com pessoa de confiança

'Não joguem hate', Yasmin Brunet fez apelo aos fãs; Modelo fez um breve desabafo nas redes sociais sobre ter se decepcionado com alguém

No último domingo, 14, Yasmin Brunet fez um desabafo em suas redes sociais. Em postagem no X - antigo Twitter -, a modelo e ex-BBB falou sobre estar decepcionada com alguém que confiava. Mais tarde, ela ainda pediu para que seus fãs não atacassem ninguém por conta desses tuítes.

"Se decepcionar com quem você confiava é foda p*ta que p*riu", escreveu ela inicialmente. Mais tarde, ela completou: "Quando você vê que as 'brincadeiras' de fato eram verdades tudo muda", desabafou.

Com a repercussão de seu desabafo entre os fãs, Yasmin voltou a rede social para esclarecer que "não era nada demais: " Só desabafo porque sou muito otária mesmo". Ela também pediu para que ninguém fosse atacado. “Tropinha, por favor, não joguem h*te em ninguém”, pediu a ex-participante do BBB 24, adicionando um emoji de coração para finalizar a declaração.

se decepcionar com quem vc confiava eh foda pqp — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) July 14, 2024

quando vc vê que as “brincadeiras” de fato eram verdades tudo muda — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) July 14, 2024

nada d mais gente só desabafo pq sou mto otaria mesmo — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) July 14, 2024

tropinha por favor não joguem hate em ninguém 🩷 — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) July 15, 2024

Yasmin Brunet abriu o jogo sobre sua vida amorosa

Recentemente, a modelo Yasmin Brunet abriu o jogo sobre sua vida amorosa ao participar do programa Na Cama com Pitanda. Durante o papo com Fernanda Bande e Giovanna Pitel, a influenciadora foi questionada sobre como anda seu coração desde o fim do BBB 24, em abril deste ano.

"Sigo solteira. A empresa está aberta para receber novos currículos, mas não tem currículo legal, gente. Não sei o que está acontecendo. Currículo legal é uma boa pessoa, um bom caráter", disse ela.

Em outro momento da atração, que vai ao ar no Multishow, a artista falou sobre os requisitos que o pretendentes precisam cumprir para conseguir uma chance com ela. Segundo a atriz, o cara precisa ser estiloso. "Não prezo muito pela beleza, assim, não. Gosto de camisa de time, ainda mais do Flamengo. Mas nada contra os outros times, também. É porque sou carioca, né? [Não dá] calça skinny. Quando é muito legal, você releva a calça", entregou a famosa.

Ao ser perguntada se aceitaria um novo convite para o BBB, ela afirmou: “Eu voltaria, vocês não?”, questionou Yas. “Eu não voltaria”, disse Pitel. “Eu voltaria”, confessou Fernanda. “Vamos fazer m*rda junto”, celebrou a modelo ao ouvir a resposta afirmativa da ex-colega de confinamento.