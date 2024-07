Mc Daniel troca lentes de contato nos dentes e mostra resultado

Mc Daniel resolveu trocar as lentes de contato que tinha nos dentes e fez questão de mostrar o resultado do procedimento nas redes sociais

Nesta sexta-feira, 12, Mc Daniel resolveu trocar as lentes de contato que tinha nos dentes. Em seu Instagram Stories, o cantor contou que se incomodava um pouco com seu sorriso.

"Acabei de chegar no dentista, vou trocar minhas lentes. Era algo que me incomodava os meus dentes serem um pouco para frente e terem uma cor meio de privada. Na minha opinião, o meu ficou não ficou muito natural", disse ele na rede social

Após o procedimento, o famoso fez questão de mostrar o resultado e se mostrou bastante satisfeito. "Que coisa mais linda ficou esse sorriso. Bem natural. Nossa, tinha o sonho de ter o sorriso assim, bem bonitinho. Meu dente era muito para frente. Agora vou usar um aparelho, porque vou jogar ele um pouco mais pra trás ainda", contou ele.

Além disso, Mc Daniel revelou que já vai estrear o sorriso novo. Isso porque ele e a mãe Daniela Amorim vão juntos ao rodeio de Itapecerica.

Amizade

Na última quarta-feira, 10, Jade Picon e Mc Daniel aproveitaram o tempo livre para jantar juntos. Em seu Instagram Stories, a influenciadora compartilhou um registro em que eles aparecem lado a lado ouvindo um áudio.

"Te amo", escreveu ela na legenda, acompanhada pela música Casca de Bala como trilha sonora. O cantor fez questão de repostar o vídeo e retribuiu o carinho. "Te amo, casca de bala", escreveu ele.

Além de amigos, os artistas são vizinhos. Recentemente, Mc Daniel foi à casa de Jade para matar a saudade após a famosa retornar de uma longa viagem pela Europa. "Querido diário, de 30 dias do mês, minha vizinha passou 24 fora", brincou ele na ocasião.

Mc Daniel ainda fez questão de publicar algumas fotos do momento em sua conta no Instagram e brincou. "Querido diário jantei em um restaurante no Brasil com meu amigo do taboão, mas gostaria de estar na Grécia sendo abanada e comendo uvas", escreveu ele na legenda.