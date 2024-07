Patrícia Poeta hipnotiza ao surgir com maiô estiloso em praia na Espanha

De férias na Espanha, Patrícia Poeta hipnotiza ao surgir curtindo praia paradisíaca com look de banho cheio de estilo e elegância

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou ao compartilhar novas fotos curtindo suas férias na Espanha. Nesta sexta-feira, 12, a jornalista fez um álbum se exibindo na praia e chamou a atenção mais uma vez com sua beleza hipnotizante.

Usando um maiô estampado e com recorte no abdômen, a comandante do Encontro esbanjou suas curvas torneadas em grande estilo e com muita elegância. Claro que os registros deslumbrantes logo renderam vários elogios para a comunicadora.

"Energia é tudo", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a global. "Uma beleza rara chamada Poeta", escreveram. "Linda demais", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta parou tudo ao surgir com um biquíni vermelho na praia. A apresentadora global chocou ao revelar o seu corpo atual. É bom lembrar que ela volta ao trabalho no dia 22 de julho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta curte praia com o filho e a nora

A apresentadora Patrícia Poeta mostrou um final de semana na praia. A jornalista foi à Praia da Rosa, em Santa Catarina, com seu único filho, Felipe Poeta, e a namorada dele, a nutricionista Juliana Mello.

Em sua rede social, após postar fotos tomando sol, a comandante do Encontro compartilhou os cliques com o herdeiro e a nora. A famosa ainda surpreendeu ao flagrar o garoto surfando com bastante habilidade.

"Olha a ondaaa", disse ela ao exibir um pouco de sua intimidade com os seguidores. Nos comentários, a jornalista recebeu elogios. "Tá linda", admiraram. "Simplesmente maravilhosa", enalteceram outros. Veja as fotos do momento aqui.

Tempos atrás, a apresentadora comemorou o aniversário de 21 anos do filho. O menino é fruto do casamento vivido com o diretor global, Amauri Soares, com quem ficou por 16 anos até terminar em 2017.