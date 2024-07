Cadê a Patricia Poeta? Apresentadora exibe a barriga reta na praia

Longe do programa 'Encontro' por duas semanas, Patricia Poeta curte as férias em destino europeu e ostenta o corpão sequinho

A apresentadora Patricia Poeta está de férias da TV. Ela ficará duas semanas longe do comando do programa Encontro, da Globo, e foi substituída por Tati Machado e Valéria Almeida. Enquanto isso, nas redes sociais, ela revelou o destino de suas férias.

A estrela foi curtir seus dias de descanso em Ibiza, na Espanha, e ostentou sua beleza impecável em fotos na praia. A musa posou apenas de biquíni vermelho estiloso e deixou à mostra sua barriga reta.

"Alta vibração significa que estamos no nosso melhor, nos sentimos bem e com sorte. Estamos indo bem, porque nossos pensamentos estão criando uma vibração que busca e corresponde apenas a frequências semelhantes", disse ela na legenda.

Poeta retorna ao trabalho no dia 22 de julho.

Dois anos do programa Encontro em São Paulo

No início de julho de 2024, a jornalista Patrícia Poeta comemorou dois anos do 'Encontro', programa matinal exibido diariamente na emissora, nos estúdios de São Paulo. Em entrevista ao site 'Gshow', Patrícia Poeta se mostrou bastante satisfeita com o sucesso do programa e destacou que procura sempre entregar o que o público gosta de assistir. "Meu maior aprendizado é sempre ouvir o que as pessoas querem, os comentários, as sugestões que têm para dar. Elas nos ajudam a fazer o programa todos os dias. Meu desafio é sempre trazer para o Encontro o que o público realmente quer ver e isso só se dá quando você sabe escutar", disse.

"Com a recente mudança do cenário, arrisco dizer que é um programa totalmente novo. Entramos logo após o Bom Dia Brasil, então emendamos nas notícias, no factual, e, ao mesmo tempo, temos a missão de entreter, levando leveza. Adoro essa combinação que tem dado muito certo, como os números comprovam", completou a apresentadora, que chega às 4h na emissora e faz questão de estar presente em cada detalhe da atração.