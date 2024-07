Patrícia Ramos fala sobre relação com o próprio corpo: ‘Quero melhorar’

Patrícia Ramos respondeu seus seguidores no Instagram sobre sua vida pessoal, aspirações e curiosidades

Patrícia Ramos resolveu interagir com os fãs na madrugada desta sexta-feira, 12, via Stories do Instagram, e respondeu a uma série de perguntas sobre sua vida pessoal, relação com o corpo, entre outros assuntos.

Em uma das perguntas um de seus seguidores questionou a apresentadora sobre sua relação com o seu corpo: "Está 100% satisfeita com o resultado que já tem na academia ou pretende crescer mais?". Patrícia então abriu o jogo e explicou que está satisfeita com seu corpo atual.

"Não pretendo crescer mais. A única coisa que quero melhorar, é a definição da minha barriga. Porém, não é algo que eu me cobro, porque entendo que tenho endometriose e o inchaço abdominal é algo que vai me perseguir pro resto da minha vida. Posso fazer a dieta que for, mas se eu sentir o cheiro do açúcar, da lactose, glúten, carne vermelha, minha barriga já fica aquela pochetinha ali”, revelou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Ramos (@patriciaramos)

Patrícia Ramos lembra momento que decidiu se separar do marido

A apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos engatou um discreto romance nos últimos meses com o jogador de futebol Luiz Fernando, ex-atleta do Fluminense, depois de ter passado por um término difícil. Em 2023, ela anunciou o fim do casamento de cinco anos com Diogo Vitório e entrou com processo contra o ex por estelionato, perseguição e violência física, psicológica, moral e patrimonial.

Durante sua participação no podcast PodDelas, ela falou sobre o assunto. "Depois que eu me separei, que o diabo foi embora da minha conta bancária, eu comecei a ver dinheiro. Meu faturamento era R$ 1 milhão, mas olhava na minha conta, R$ 100 mil. Falo disso de forma bem humorada porque estou curada. Ele (o ex) me roubava muito dinheiro. Eu trabalhava muito mais que hoje na época em que eu era casada e eu não via meu dinheiro...", contou. Patrícia também revelou mais detalhes, descubra clicando aqui!