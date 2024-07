Cauã Reymond causa ao se exibir de sunga em cachoeira

Com vídeos e fotos em cachoeira, Cauã Reymond causa ao aparecer de sunga se banhando; ator chamou a atenção com seu físico

O ator Cauã Reymond causou neste domingo, 14, ao compartilhar fotos se conectando com a natureza. Em sua rede social, o famoso postou os registros tomando banho em uma cachoeira e deu o que falar ao surgir apenas de sunga.

Vestindo a roupa de banho, de cor preta, o galã não passou despercebido ao colocar seu físico sarado para jogo. Ostentando seu abdômen altamente definido, Cauã Reymond arrancou vários elogios dos seguidores, que ficaram impactados com os cliques dele.

"Você já se conectou hoje?", escreveu na legenda. Nos comentários, os internautas responderam com bastante admiração. "Me leva que também quero me conectar", disseram. "Isso foi um convite, Cauã?", perguntaram.

Ainda nas últimas semanas, Cauã Reymond chamou a atenção ao se exibir em uma praia na Itália. Novamente, o galã impactou com seu físico desenhado.

Solteiro, desde o fim do casamento com a nutricionista Mariana Goldfarb, o ator teria uma lista de exigências para namorar com alguém. Seguidor de uma vida saudável, ele exibiu sua janta de Dia dos Namorados e impressionou com seu foco na dieta.

Confira as fotos de Cauã Reymond em cachoeira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond surpreende ao mostrar passeios de viagem de férias com a filha

O ator Cauã Reymond curtiu uma viagem pelo Uruguai com sua filha com Grazi Massafera, a jovem Sofia, de 12 anos. Nos últimos dias, o famoso postou um vídeo revelando o que fizeram por lá e surpreendeu ao mostrar que optou por algo mais ligado à natureza para curtir com a herdeira.

Apesar de ter uma filha adolescente, o galã apostou em uma viagem para um local mais pacato e com paisagem bem natural. Cauã Reymond então mostrou que curtiram um passeio a cavalo na praia e desfrutaram da beleza do lugar com animais, mar e muito verde. Veja registros do momento aqui.